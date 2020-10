Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

Suhl (ots)

18 Dosen Energydrink und zwei Flaschen Bier wollten Donnerstagabend zwei Männer in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl entwenden. Der Ladendetektiv erwischte sie und weil beide ein aggressives Verhalten zeigten kamen die Beamten der Suhler Dienststelle zur Unterstützung. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

