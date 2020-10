Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochnachmittag einen 15-jährigen Fahrer eines E-Rollers in der Steingasse in Schmalkalden. Am Fahrzeug war jedoch kein Kennzeichen angebracht, was allerdings zwingend notwendig ist. Aus diesem Grund fertigten die Polizisten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt war für den jungen Mann natürlich beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell