Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei "Rot" über die Ampel

Bad Salzungen (ots)

Ein Auto-Fahrer ignorierte Mittwochmorgen die rote Ampel an der Kreuzung zu einem Getränkemarkt in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, dessen Ampel "Grün" zeigte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand.

