Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferkabel geklaut

Barchfeld-Immelborn (ots)

Zwischen dem 02.10.2020 (Freitag) und dem 07.10.2020 (Mittwoch) drangen Unbekannte unberechtigt in das Kieswerk im Bornwiesenweg in Barchfeld-Immelborn ein und entwendeten ca. 150 Meter Kupferkabel. Außerdem zerschnitten die Täter diverse weitere Kabel. Dabei entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Entwendungsschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

