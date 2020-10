Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe geschnappt

Suhl (ots)

Zwei Männer im Alter von 34 und 27 Jahren begaben sich Mittwochabend in einen Lebensmittelmarkt in der Ilmenauer Straße in Suhl. Sie entwendeten gemeinschaftlich hochprozentigen Alkohol. Die Tat wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Einer der Täter konnte nach der Tat flüchten, der andere wurde vom Ladendetektiv festgehalten. In Zusammenarbeit mit dem Wachschutz der Erstaufnahmeeinrichtung konnte einige Zeit später der zweite Täter, der mit dem Diebesgut unterwegs war, am Eingang der Unterkunft gestellt werden. Beide müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

