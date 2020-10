Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Suhl (ots)

Der Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-König-Straße in Suhl beobachtete Mittwochnachmittag einen 27-jährigen Mann, der Waren im Wert von 3 Euro in seine Tasche steckte und anschließend ohne zu bezahlen gehen wollte. Er sprach den Dieb an, der bereitwillig mit in das Büro ging. Dort wurde er jedoch renitent, so dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

