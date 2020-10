Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall

Meiningen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landsberger Straße in Meiningen kam Mittwochvormittag ein 22-jähriger Mann mit einem Liefer-Fahrzeug ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Transporter geholt werden. Trotz direkt eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Landsberger Straße ist während der Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar.

