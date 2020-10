Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb

Meiningen (ots)

Ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Leipziger Straße in Meiningen ertappte am Dienstag gegen 17:00 Uhr einen Mann beim Diebstahl. Als er ihn daraufhin ansprach, stieß der Unbekannte seinen Einkaufswagen gegen den Detektiv und rannte davon. Seinen Rucksack ließ er zurück, in dem mehrere entwendete Kleidungsstücke verstaut waren. Diese stammten ebenfalls aus dem Geschäft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

