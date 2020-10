Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte versuchten am späten Dienstagabend die Nebentür eines Mehrfamilienhauses in der Lerchenbergstraße in Zella-Mehlis aufzubrechen. Durch die Geräusche wurde ein Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Vermutlich dieser Umstand führte dazu, dass die Unbekannten flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

