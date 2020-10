Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bewaffneter Raubüberfall

Frankenheim (ots)

Am Dienstag gegen 8:00 Uhr klingelten drei unbekannte Männer an der Haustür eines 77-Jährigen in der Straße "Angerweg" in Frankenheim. Der Rentner öffnete die Tür und sogleich hielt ihm einer der Männer einen pistolenähnlichen Gegenstand an den Kopf und zwang ihn zur Öffnung des Tresors. Die Unbekannten erbeuteten somit einen fünfstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarz-grauen BMW (neuer 3er BMW oder alter 5er BMW) mit Schweinfurter Kennzeichen (SW) in unbekannte Richtung. Der Geschädigte blieb unverletzt. Er konnte die Täter folgendermaßen beschreiben:

1. Täter: ca. 190 cm groß, schlank, dunkles Kapuzen-Shirt, dunkle Mütze. Er sprach akzentfrei deutsch. 2. Täter: ca. 170 cm bis 180 cm groß, normale Gestalt, dunkle Kleidung mit dunkler Mütze 3. Täter: ca. 180 cm bis 185 cm groß, normale Gestalt, dunkle Kleidung mit dunkler Mütze.

Nach Bekanntwerden des Überfalls leitete die Polizei sofort alle nötigen Fahndungsmaßnahmen ein. Die Kriminalpolizei Suhl übernahm die weiteren Ermittlungen. Bisher sind die Täter flüchtig. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Fahrzeug bzw. Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell