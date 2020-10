Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter PKW-Diebstahl

Hildburghausen (ots)

Am Dienstag gegen 1:00 Uhr stellte ein Fahrzeug-Führer zwei Unbekannte in der Friedensstraße in Hildburghausen fest, die sich an seinem Polo zu schaffen machten und versuchten, diesen zu starten. Dabei entstand Sachschaden am PKW. Als die beiden den Eigentümer bemerkten, nahmen sie Reißaus. Die Männer waren ca. 35 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß und mit dunklem Kapuzenpullover bekleidet. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegengenommen.

