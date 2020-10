Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Büro

Themar (ots)

Unbekannte drangen zwischen Freitag (02.10.2020), 13:00 Uhr und Montag (05.10.2020), 7:00 Uhr unberechtigt in ein Ingenieurbüro in der Georgstraße in Themar ein und entwendeten Werbeartikel sowie mehrere Autoschlüssel der Firmenfahrzeuge. Die genaue Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

