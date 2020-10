Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf die Gegenspur geraten

Streufdorf (ots)

Ein Mann befuhr am Montag gegen 6:15 Uhr mit seinem Ford die Ortsverbindungsstraße zwischen Simmershausen und Streufdorf, als ihm ein Auto entgegenkam. Dieses geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass der Ford-Fahrer versuchte, nach rechts auszuweichen. Dennoch berührten sich die beiden Außenspiegel. Der Geschädigte hielt sofort an. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Fahrer des Mondeo wartete noch eine Weile an der Unfallstelle, jedoch kam der Unbekannte nicht zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

