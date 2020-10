Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Autos stießen zusammen

Vacha (ots)

Am Montag gegen 5:00 Uhr stießen ein Mazda und ein Toyota auf der Martinstraße in Oberzella zusammen. Laut Angaben der beiden Beteiligten fuhr der jeweilige Unfallgengegner zu weit links, was letztendlich zum Unfall führte. Da die Unfallstelle bei Eintreffen bereits geräumt war, konnte der Unfallverursacher nicht eindeutig ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

