Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mauer beschädigt

Kieselbach (ots)

Ein LKW-Fahrer befuhr Montagnachmittag die Kreuzgasse in Kieselbach. Beim Abbiegen in die Borngasse blieb der Anhänger an einer Grundstücksmauer aus Granit hängen und beschädigte diese. Dabei entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

