Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tasche aus Auto geklaut

Meiningen (ots)

Ein Mann parkte sein Auto am Montag gegen 9:00 Uhr in der Straße "Am Weidig" in Meiningen und ließ sein Fahrzeug für etwa fünf Minuten aus den Augen. Den kurzen Moment nutzten Unbekannte und entwendeten daraus eine Umhängetasche mit Inhalt. Hinweise zum Diebstahl richten Sie bitte an die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell