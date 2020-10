Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Untersuchungshaft nach Drogenfund

Schweina (ots)

Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen stellten Polizisten Sonntagmittag Cannabis-Geruch in der Wohnung eines Mannes in Schweina fest. Bei der darauf folgenden Wohnungsdurchsuchung konnten eine Aufzuchtanlage mit über 20 Cannabis-Pflanzen, größere Mengen an Bargeld sowie Drogen, Betäubungsmittelutensilien und Gegenstände, die unter das Waffenrecht fallen, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Weiterhin bestand der Verdacht des Betruges an einem Energieunternehmen, da der Wohnungsinhaber seinen Stromzähler manipulierte. Am Montag erfolgte die Vorführung beim Haftrichter. Dieser ordnete Untersuchungshaft in Untermaßfeld an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell