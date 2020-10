Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzfassade beschmiert

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten die Holzfassade einer Wäscherei in der Pfarrstraße in Suhl mit grünem Permanentmarker. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu informieren.

