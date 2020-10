Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Suhl (ots)

Ein Mann rief Sonntagabend die Polizei, weil ein Nachbar seinen PKW, der auf einem Parkplatz in der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl geparkt war, beschädigte. Der Verursacher meldete sich danach beim Geschädigten, welchem auffiel, dass der Mann sichtlich betrunken war. Die hinzugerufenen Beamten nahmen sich der Sache an und der 54-Jährige Unfallfahrer hatte große Mühe, während der Unfallaufnahme das Gleichgewicht zu halten. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab und so musste er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro entstand an den Fahrzeugen.

