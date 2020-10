LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Landespolizeiinspektion Suhl

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen kam es am Freitag, den 02.10.2020 gegen 16:10 Uhr an der Kreuzung in Gräfen-Nitzendorf. Ein 69 jähriger Fahrzeugführer, welcher aus der Ortslage kommend nach links in Richtung Bad Salzungen abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Möhra kommenden Pkw. Bei dem Unfall wurden die Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt und die Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden.

