Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Diebe drangen im Zeitraum von Anfang September bis zum 02.10.2020 in einen Kellerraum in Bad Salzungen am Kirchplatz ein und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell