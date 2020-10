Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden verursacht und Unfallstelle verlassen

Bad Salzungen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, den 02.10.2020 um 05:30 Uhr vor dem Hauseingang der Martin-Luther-Straße 11 in Bad Salzungen. Hier schädigte ein Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen anderen, geparkten Pkw sowohl am linken Außensiegel als auch am linken vorderen Kotflügel. Der Besitzer des beschädigten Pkw vernahm leider nur noch die Geräuschentwicklung beim Entstehen der Beschädigung. Wer sachdienliche Hinweise zum verursachenden Pkw, welcher auf der Beifahrerseite Beschädigungen aufweisen müsste, machen kann wird gebeten, sich bei der PI Bad Salzungen Tel. 03695-5510 zu melden.

