Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerstand gegen Polizeibeamte

Suhl (ots)

Während eines anderen Einsatzes in der Meininger Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 00:15 Uhr ein 19jähriger Meininger auffällig. Er störte die Polizeibeamten massiv in ihrer Dienstausübung und viel durch mehrfaches "Schattenboxen" auf, trat gegen Schilder und eine Hauswand und war auch kommunikativ nicht zu beruhigen. Der junge Mann musste zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden. Nachdem er seinen Rausch in den Gewahrsamsräumen ausgeschlafen hatte wurde er am Sonntagmorgen leicht verkatert und reumütig entlassen. Gegen ihn wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell