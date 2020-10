Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung in Jüchsen

Suhl (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung in Jüchsen gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei männliche Besucher zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf schlug der 25jährige Römhilder dem 24jährigen Obermaßfelder einmal mit der Faust ins Gesicht, wodurch er eine leichte Schwellung davontrug und zusätzlich die Brille beschädigt wurde. Beide Beteiligten waren alkoholisiert und lehnten eine medizinische Versorgung ab.

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

