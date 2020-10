Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti in Suhl und Zella-Mehlis

Suhl (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 02.10.2020, 15.00 Uhr bis zum 03.10.2020, 09.45 Uhr in Suhl, Dörrenbachstraße - Ärztehaus, die Fassade mit Farbe. An der Fassade entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/3690 entgegen.

Gleich dreimal wurden in Zella-Mehlis Gebäudefassaden beschädigt.

In der Zeit vom 02.10.2020, 17.00 Uhr bis zum 03.10.2020, 07.00 Uhr wurde auf die Fassaden schwarze Sprühfarbe aufgebracht. Die Tatorte befinden sich in der Beethovenstraße an einem Wohnhaus, hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, am Gebäude der Sparkasse in der Hauptstraße, hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ebenfalls 1.000 Euro und am Rathaus, der hier entstandene Sachschaden wird mit 10.000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise zu diesen Straftaten nimmt die Polizei unter 03681/3690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell