Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 01.10.2020, 19.00 Uhr bis zum 02.10.2020, 07.00 Uhr mehrere Pkw, die im Stadtgebiet Suhl geparkt waren. An allen Fahrzeugen wurde mit einem unbekannten Gegenstand je eine Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen nichts, obwohl in einigen Fahrzeugen durchaus wertintensive Gegenstände lagen. Insgesamt wurden 7 Sachbeschädigungen angezeigt. Der durch die Beschädigungen entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Fahrzeuge standen in Suhl: Themarer Straße, Windmühlenweg, Wolfsgrube, Str. der OdF und Carl-Maria von Weber Straße. Wer sachdienliche Hinweise zu diesen Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 03681/3690.

