Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tanklastzug verunglückt

Saargrund (ots)

Auf der Bundesstraße 281 zwischen Saargrund und Siegmundsburg verunglückte am Freitag gegen 9:40 Uhr ein Tanklastzug, als aus bisher ungeklärter Ursache ein LKW auf diesen auffuhr. Dabei wurde die hintere Kammer des Anhängers beschädigt und etwa 100 Liter Diesel trat in einem schmalen Rinnsal aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und brachte die Lage unter Kontrolle. Der Kraftstoff konnte gebunden werden, ohne dass dieser in die Kanalisation eintrat. Der Fahrer pumpte den Diesel in eine andere Kammer des Anhängers und dichtete die hintere Kammer ab. Beim Unfall gab es keine Verletzten. Die Straße ist derzeit noch gesperrt. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, kann derzeit nicht genau gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

