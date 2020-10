Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Starker Nebel führt zu Unfall

Frankenheim (ots)

Donnerstagmorgen befuhr ein 18-Jähriger mit seinem PKW die Landstraße zwischen Frankenheim und Reichenhausen. In einer Linkskurve nahm er aufgrund von starken Nebels ein entgegenkommendes Fahrzeug zu spät wahr und erschrak so sehr, dass er von der Fahrbahn abkam. Er fuhr ca. 20 Meter über eine Wiese und landete an einem Baum. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer bleib glücklicherweise unverletzt.

