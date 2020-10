Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Alkohlwert führte ins Klinikum

Suhl (ots)

Am Donnerstag befand sich ein 33-jähriger Mann in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Er pöbelte Kunden an, der Sicherheitsdienst setzte ihn daraufhin vor die Tür und sprach einen Platzverweis aus. Der Mann verschwand und einige Zeit später erhielten die Suhler Beamten einen erneuten Anruf, dass ein hilfebedürftiger Mann auf der Würzburger Straße versuchte, Autos anzuhalten. Die Beamten trafen auf den zuvor beschriebenen 33-Jährigen und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,15 Promille. Aufgrund des hohen Wertes und seiner Ausfallerscheinungen forderten die Polizisten einen Krankenwagen an, der den Mann ins Klinikum brachte.

