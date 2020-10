Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausfall Telefonanlage

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Seit Donnerstagmorgen ist die Landespolizeiinspektion Suhl über die öffentliche Einwahl nicht erreichbar. Die technischen Störungen konnten bis zum heutigen Freitag (02.10.2020) nicht behoben werden. Wir informieren, sobald die Erreichbarkeit wieder gewährleistet ist. In dieser Zeit bitten wir Sie uns per E-Mail zu informieren. Pressevertreter nutzen bitte die unten aufgeführte E-Mail-Adresse, Bürgeranfragen senden Sie bitte an: lpi.suhl@polizei.thueringen.de.

