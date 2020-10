Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung endete im Schwitzkasten

Wernshausen (ots)

Nach einem Hausfriedensbruch sowie einem Diebstahl, den ein 53-Jähriger Mittwochabend begangen hatte, entwickelte sich ein Streit zwischen zwei Männern. Danach griff der Dieb den 63-jährigen Geschädigten auf einer Wiese am Ortsrand von Wernshausen an. Dieser wehrte sich und brachte den Angreifer zu Boden. Er nahm ihn bis zum Eintreffen der Polizei in den Schwitzkasten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Stänkerer einen Wert von 2,65 Promille. Er erhielt eine Anzeige.

