Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW übersehen

Immelborn (ots)

Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein Sattelzug-Fahrer war auf der Straße "Am Bahnhof" in Immelborn unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Barchfelder Straße/Am Bahnhof wollte ein Auto-Fahrer den LKW in den fließenden Verkehr einfahren lassen. Dabei übersah der Sattelzug-Fahrer einen von links kommenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Dabei verletzte sich dessen 79-jährige Fahrerin leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

