Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger rollte los

Unterbreizbach (ots)

Mittwochvormittag wollte ein 66-Jähriger die Plane von seinem Kasten-Anhänger ziehen. Plötzlich kam der Hänger auf der abschüssigen Hofeinfahrt in der Straße "Sommerliete" in Unterbreizbach ins Rollen. Der Mann schaffte es nicht, diesen zu stoppen, so dass der Anhänger über die Straße auf einen Parkplatz rollte und gegen einen Wohnwagen krachte. Durch den Aufprall überschlug sich der Anhänger und blieb neben dem Wohnwagen liegen. Dabei entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell