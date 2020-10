Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus scherte zu weit aus

Römhild (ots)

Mittwochmorgen befuhr ein Fahrzeug-Führer mit einem Bus die Landstraße zwischen Mendhausen und Römhild. Am Abzweig Richtung Mönchshof kam das Heck des Fahrzeugs in den Bereich der Gegenfahrbahn und stieß gegen einen PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich acht Kinder im Bus. Diese sowie der Fahrer blieben unverletzt. Auch der Auto-Fahrer erlitt keine Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell