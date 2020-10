Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Waffenrod (ots)

Ein 73-Jähriger befuhr Mittwochmittag mit seinem Auto die Hauptstraße in Waffenrod. Beim Abbiegen in Richtung Einsiedel übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mazda und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück blieben die Fahrer unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell