Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Getankt und nicht bezahlt

Fambach (ots)

Ein Mann tankte Dienstagmittag sein Auto an einer Tankstelle in Fambach und fuhr danach einfach davon, ohne die Rechnung von etwa 50 Euro zu bezahlen. Nach Sichtung des Überwachungsvideos war das Kennzeichen bekannt und die Beamten suchten den Fahrer an seiner Wohnadresse auf. Die Rechnung wurde daraufhin beglichen. Ob der Mann absichtlich handelte, muss die Polizei nun klären.

