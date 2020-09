Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rechnung nicht bezahlt

Meiningen (ots)

Ein 43-Jähriger ließ sich Dienstagabend Essen und Trinken im Gesamtwert von ca. 40 Euro in einem Restaurant in der Ernestinerstraße in Meiningen schmecken, obwohl ihm klar war, dass er die Rechnung nicht begleichen kann. Dafür erhielt er eine Anzeige sowie Hausverbot für das Lokal.

