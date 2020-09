Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In gesperrten Abschnitt gefahren

Barchfeld-Immelborn (ots)

Ein 78-Jähriger war Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 19 zwischen Meiningen und Eisenach unterwegs. Am Ende der Ausbaustrecke in Höhe Eisberg bei Barchfeld fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit und mit unangepasster Geschwindigkeit geradeaus in den gesperrten Abschnitt. Dabei durchbrach er mehrere Warnbaken sowie Stützen für die Beschilderung, bevor er einem Hang hinab sauste und im hohen Gras landete. Das Fahrzeug wurde dabei so sehr beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Fahrer und Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon.

