Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben

Schleusingen (ots)

Bereits am 22.07.2020 zwischen 11:15 Uhr und 11:30 bezahlte eine 75-Jährige den Einkauf mit ihrer EC-Karte in einem Supermarkt in der Suhler Straße in Schleusingen. Dabei stand ein Unbekannter ziemlich dicht hinter ihr, vermutlich um die PIN auszuspähen. Anschließend sprach der Mann die Dame an und lenkte sie ab, um an ihre EC-Karte zu gelangen. Gegen 11:40 Uhr erfolgten damit insgesamt vier Abhebungen am EC-Automaten eines Kreditinstitutes am Markt in Schleusingen. Die Überwachungskamera zeichnete die Aktivitäten auf. Die Rentnerin erkannte darauf den Mann vom Supermarkt wieder. Dieser führte die ersten beiden Abhebungen durch. Die dritte und vierte Abhebung erfolgte durch eine andere unbekannte männliche Person. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Männer auf den Fotos wieder erkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

