Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falschgeld

Suhl (ots)

Bereits am 14.03.2020 (Samstag) gegen 7:30 Uhr bezahlte ein unbekannter junger Mann seine Ware an der Kasse in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Die Kassiererin stellte kurz danach fest, dass es sich bei der 20-Euro-Banknote um Falschgeld handelte. Da hatte der Unbekannte jedoch bereits den Einkaufsmarkt verlassen. Die Kassiererin konnte den Täter wie folgt beschreiben: 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelblondes kurzes Haar, schwarz gekleidet mit schwarzem Rucksack. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

