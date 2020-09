Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Eisfeld (ots)

Ein Zeuge beobachtete Montagabend einen offensichtlich betrunkenen Fahrrad-Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Weihbach" in Eisfeld, der gegen einen geparkten PKW fiel. Daraufhin informierte er die Polizei. Bei deren Eintreffen hatte sich der Radler bereits aus dem Staub gemacht. Die Beamten fanden lediglich ein beschädigtes Mountainbike, das auf dem Boden lag. Zur Eigentumssicherung nahmen sie das Fahrrad mit zur Dienststelle. Dort wartet es nun auf die Abholung durch den Eigentümer. Am PKW konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

