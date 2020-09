Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Ausparken Postauto beschädigt

Eisfeld (ots)

Ein 80-jähriger Mann parkte Montagmittag mit seinem PKW rückwärts aus der Parklücke eines Supermarkt-Parkplatzes in der Straße "Weihbach" in Eisfeld aus und stieß dabei gegen ein Postauto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher wurde verwarnt.

