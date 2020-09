Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache geklärt

Hildburghausen (ots)

Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei untersuchten am Montag (28.09.2020) den Brandort in der Apothekergasse in Hildburghausen. Dabei stellten sie fest, dass ein defektes Haushaltsgerät in der Küche der Auslöser für das Feuer am Sonntag war. Bei dem Brand sind glücklicherweise keine Personen verletzt worden, aber insgesamt fünf Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell