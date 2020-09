Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unvermittelt angegriffen

Meiningen (ots)

Am frühen Morgen des 26.09.2020, gegen 06:20 Uhr, beabsichtigte ein Paar aus Walldorf ein Fitnessstudio in Meiningen im Bereich der Günter-Raphael-Straße zu besuchen. Hier trafen sie auf einen ihnen unbekannten Mann, welcher sie ohne ersichtlichen Grund bedrängte und die Frau unsanft schubste. Ihren Partner versuchte der Unbekannte zu schlagen, was ihm nicht gelang. Der Täter entfernte sich danach unmittelbar. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Mann wenig später in der Leipziger Straße feststellen und identifizieren. Es handelte sich um einen psychisch auffälligen 41jährigen Deutschen. Geeignete Maßnahmen zur Verhinderung eines erneuten Inerscheinungtretens wurden angeregt. Die Geschädigten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

