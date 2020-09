Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgelenkt und bestohlen

Meiningen (ots)

Nach dem Einkauf in einem Verbrauchermarkt in der Leipziger Straße in Meiningen am 25.09.2020 gegen 09:00 Uhr legte eine 61jährige Dame beim Verladen der Artikel in den Kofferraum ihren Geldbeutel auf die geöffnete Heckklappe. Dabei wurde sie von einem, dem Erscheinungsbild nach, jungen Mann nichtdeutscher Herkunft in gebrochenem Deutsch angesprochen und unter einer Legende abgelenkt. Als sich die Person entfernt hatte und die Dame ihren Einkauf eingeräumt hatte, bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse mit sämtlichen Dokumenten und Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell