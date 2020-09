Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wasungen (ots)

Auf der B19 zwischen Walldorf und Wasungen kam am 25.09.2020 gegen 16:30 Uhr ein 19jähriger Fahrer eines Ford von der Fahrbahn ab. Dieser hatte kurz zuvor einen anderen PKW auf dem doppelspurigen Abschnitt überholt und hatte beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses touchierte zunächst die rechte Leitplanke und schleuderte in der Folge in die linke Fahrbahnbegrenzung, prallte ab und landete im rechten Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

