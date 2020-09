Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Als die junge Besitzerin eines VW Golf am Freitag, den 25.09.202, zu ihrem Fahrzeug in der Carl-Fiedler-Str. Höhe Hausnummer 50 in Suhl kam, musste sie feststellen, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt war. Abgeparkt hatte sie ihr Fahrzeug dort bereits am Montag, den 21.09.2020. Der Hinweis einer Zeugin hing am Scheibenwischer zum möglichen Tatfahrzeug, welches die Unfallstelle nach dem Zusammenstoß pflichtwidrig verlassen hat. Leider ist das dort angegebene Kennzeichen zum Tatfahrzeug möglicherweise nicht korrekt. Für weitere Hinweise bittet die Polizei um Informationen unter Tel. 03681-3690.

