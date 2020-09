Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots)

In der Tatzeit von Donnerstag, 24.09.2020, bis Freitag, 25.09.2020, wurden durch bislang unbekannte Täter insgesamt 4 Fensterscheiben am Förderzentrum in der Suhler Auenstraße eingeworfen. Zudem wurde der Einsatz eines Müllbehälters verbrannt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Informationen auf ca. 3000,- EUR. Für Hinweise zu dieser Straftat oder zu Auffälligkeiten in diesem Bereich bittet der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Suhl um Informationen unter Tel. 03681-3690.

