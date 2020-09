Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhütte brannte

Barchfeld (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannte Freitagnacht (25.09.2020) eine Gartenlaube in der Nürnberger Straße in Barchfeld. Die Flammen griffen auf das daneben stehende Zelt über. Neben dem gesamten Inventar wurde auch ein neben der Hütte stehender Wohnwagen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen.

