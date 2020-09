Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leitung beschädigt

Tiefenort (ots)

Ein Lastwagenfahrer fuhr Donnerstagmorgen rückwärts von der Salzunger Straße auf die Straße "An der Dornhecke" in Tiefenort. Dabei blieb er mit dem Aufbau des Fahrzeuges an der Telefonleitung hängen. Durch den Zug brach der Mast teilweise um. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten den Unfallort und Mitarbeiter der Telefongesellschaft müssen sich nun um den Schaden kümmern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell